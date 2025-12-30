Israel: Gaza, situación catastrófica, diez países

(ANSA-AFP) - LONDRES, 30 DIC - Los ministros de Asuntos Exteriores de 10 países expresaron su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, calificándola de "catastrófica". "Con la llegada del invierno, la población civil de Gaza se enfrenta a condiciones deplorables, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso", declararon los ministros de Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza en un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. "1,3 millones de personas aún necesitan asistencia urgente en materia de alojamiento. Más de la mitad de los centros de salud funcionan solo parcialmente y sufren escasez de equipos y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura sanitaria ha dejado a 740.000 personas vulnerables a inundaciones tóxicas", se lee en el comunicado. (ANSA-AFP).