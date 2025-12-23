Israel: Gobierno prorroga ley que prohíbe medios atenten contra la seguridad

Adoptada en abril de 2024 durante la guerra de Gaza entre Israel y Hamás, la ley se dirigía principalmente al canal qatarí Al Jazeera, al que las autoridades imputan de servir de herramienta de propaganda para terroristas palestinos, informó The Times of Israel.

Originalmente, la ley se limitaba al estado de emergencia declarado al comienzo de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Basándose en la ley, que permite estas medidas incluso en ausencia de estado de emergencia, si el primer ministro determina que un medio de comunicación extranjero representa una amenaza para la seguridad del Estado, el ministro de Comunicaciones puede ordenar la interrupción de sus emisiones, con la aprobación del gobierno o de un comité ministerial.

De acuerdo con el proyecto de ley, el ministro también está autorizado a cerrar las oficinas de la emisora, confiscar sus equipos de transmisión y bloquear su sitio web. (ANSA).