Israel: Grafiti en el Muro de los Lamentos contra la guerra

“Hay un Holocausto en Gaza” fue pintado con aerosol en hebreo en la sección sur del muro, una zona aislada donde los fieles judíos practican su culto sin distinción, a diferencia de la sección principal.

La misma inscripción se encontró en la fachada de la Gran Sinagoga de Jerusalén, con un añadido en hebreo deficiente: “Todo lo publicado es mentira”.

La policía anunció la detención de un sospechoso de 27 años, residente de Jerusalén, sin proporcionar más detalles sobre su identidad. El grafiti ha sido eliminado.

Hubo una indignación política generalizada. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se declaró “conmocionado”, y su colega ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otra figura de extrema derecha, afirmó que los responsables “han olvidado lo que significa ser judío”.

El exministro de Defensa, Benny Gantz, ahora miembro de la oposición, calificó las inscripciones como “un crimen contra todo el pueblo judío”.

Ubicado en Jerusalén Este, una sección de la Ciudad Santa ocupada y anexada por Israel, el Muro es el último vestigio del Segundo Templo, destruido en el año 70 d. C. por los romanos, y el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar.

El rabino Shmuel Rabinovitch, quien preside el Muro, denunció una “profanación” y enfatizó en una declaración que “un lugar sagrado no es un lugar para expresar protestas”. (ANSA).