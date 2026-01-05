Israel: Greta denuncia "violencia sexual contra integrantes de la Flotilla"

Entre ellos se encuentra Vincenzo Fullone, activista calabrés residente en Gaza, quien fue arrestado a bordo del buque de la flotilla, "Conscience".

"En tres ocasiones distintas, me ordenaron entrar en una pequeña habitación donde me desnudaron por completo y me sometieron a exámenes anales invasivos y dolorosos", declaró Fullone, según el comunicado oficial publicado por el equipo de la flotilla y reproducido por Thunberg.

"Siempre guardaba silencio para no provocar más violencia y negarles a los guardias la satisfacción de verme sufrir", agregó, haciendo hincapié en que lo filmaron y lo sometieron a abusos verbales.

"¨No te gusta, puta de Hamás?", le decían los israelíes.

Fullone fue el último de los activistas italianos en ser liberado.

En el comunicado, la periodista alemana Anna Liedtke denunció haber sido violada por guardias de la prisión durante una inspección, y la activista australiana Surya McEwen, citada por la organización, denunció nuevos abusos sexuales.

La declaración busca llamar la atención de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional de La Haya sobre la violencia sexual sufrida bajo custodia israelí por activistas y palestinos.

Thunberg, de veintidós años, se encontraba a bordo de la Flotilla de Gaza y fue detenida por las fuerzas israelíes. Poco antes de Navidad, la activista de Estocolmo fue arrestada y posteriormente liberada por la policía de Londres, acusada de apoyar a Acción Palestina, una organización considerada terrorista por las autoridades británicas.

El grupo activista británico fundado en 2020 y se enfoca en la protesta directa contra empresas del Reino Unido vinculadas a la industria armamentística de Israel. (ANSA).