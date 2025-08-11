Israel: Greta Thunberg vuelve a zarpar hacia Gaza

Esta vez, sin embargo, más barcos formarán parte de la flota, que transportará a activistas de 44 países. Entre ellos se encuentran la actriz estadounidense Susan Sarandon, su par sueco Gustaf Skarsgård y el actor irlandés Liam Cunningham.

La flota, cargada con ayuda humanitaria, partirá de varios puertos.

“El 31 de agosto, lanzaremos el mayor intento jamás realizado para romper el bloqueo ilegal israelí en Gaza”, escribió Thunberg en Instagram.

La Flotilla Global Sumud, como se denomina la iniciativa, busca romper el asedio en torno a Gaza.

“El genocidio contra los palestinos lleva 22 meses en aumento”, declararon los organizadores.

“Hospitales, refugios, escuelas y hogares han sido completamente destruidos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa”, sostuvieron.

Aunque aún se desconoce el número exacto de embarcaciones que se dirigen a la costa de la Franja de Gaza, la flota estará compuesta por pequeñas embarcaciones, parte de una “coalición diversa de participantes internacionales”, que incluye a las que participaron en iniciativas similares anteriores (tanto en tierra como en el mar), como la Flotilla Sumud del Magreb, la Coalición de la Flotilla de la Libertad (fuerza impulsora de la misión Handala, la última registrada en julio) y la Marcha Global a Gaza.

Según los anuncios, un primer grupo de embarcaciones partirá de España el 31 de agosto, otro de Túnez el 4 de septiembre y otro grupo de embarcaciones partirá de Malasia el 23 de agosto.

Esta no es la primera vez que la ambientalista sueca participa en iniciativas de este tipo. El 9 de junio, la armada israelí interceptó e incautó el Madleen, en el que Greta viajaba con otros 11 activistas de diversos países.

“Nos secuestraron en aguas internacionales”, denunció la joven antes de ser repatriada.

“Era un yate de selfies con un escaso cargamento de ayuda”, respondió el gobierno de Netanyahu.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó a la activista de “antisemita”.

Muchos detractores señalaron que Greta había aceptado la repatriación en avión, un medio de transporte que siempre criticó por razones medioambientales. (ANSA).