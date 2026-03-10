Israel ha utilizado ilegalmente fósforo blanco en Líbano, según HRW

JERUSALÉN, 10 mar (Reuters) -

El ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco sobre viviendas en la localidad de Yohmor, en el sur de Líbano, el 3 de marzo, lo que supuso una amenaza para la población civil, según afirmó Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado el lunes.

"Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o lesiones crueles que provocan un sufrimiento de por vida", dijo Ramzi Kaiss, investigador de HRW en Líbano, en un comunicado.

La organización de derechos humanos afirmó que había verificado ocho imágenes que mostraban el uso de fósforo blanco sobre una zona residencial de Yohmor y a trabajadores de defensa civil respondiendo a incendios en la zona.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las conclusiones del grupo.

El ejército israelí dijo a Reuters que no tenía conocimiento y no podía confirmar el uso de proyectiles que contienen fósforo blanco en Líbano. Añadió que no había revisado los mismos vídeos que HRW y que no podía comentar las afirmaciones.

Las autoridades libanesas no han hecho comentarios al respecto.

El ejército israelí ordenó a los residentes de Yohmor y otras 50 aldeas y pueblos que evacuaran la zona en un comunicado emitido en la madrugada del 3 de marzo.

Reuters informó anteriormente de que los agricultores libaneses estaban analizando sus suelos para determinar si podían reanudar la siembra tras el uso de fósforo blanco por parte de Israel en 2023.

En julio de 2024, el Consejo Nacional Libanés para la Investigación Científica dijo que se habían producido 175 ataques israelíes en el sur de Líbano con fósforo blanco desde octubre de 2023, muchos de los cuales provocaron incendios que afectaron a más de 600 hectáreas de tierras de cultivo.

Las municiones de fósforo blanco pueden utilizarse legalmente en los campos de batalla para crear cortinas de humo, generar iluminación, marcar objetivos o quemar búnkeres y edificios.

HRW dijo que, según el derecho internacional humanitario, el uso de fósforo blanco en explosiones aéreas sobre zonas pobladas es ilegal.

El fósforo blanco se considera un arma incendiaria según el Protocolo III de la Convención sobre la prohibición del empleo de ciertas armas convencionales. El protocolo prohíbe el uso de armas incendiarias contra objetivos militares situados entre civiles, aunque Israel no lo ha firmado y no está obligado a cumplirlo.

Casi 400 personas han muerto y cientos de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares tras ataques israelíes contra Líbano.

HRW ya acusó anteriormente a Israel de utilizar fósforo blanco durante las operaciones israelíes de 2023 contra Líbano, acusación que el ejército israelí negó en ese momento. (Información de Pesha Magid; edición de Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas)