Israel: hallan muerta en Atenas a productora de la serie Teherán

Eden no estaba en Atenas por turismo, sino por trabajo. El rodaje de la cuarta temporada de la serie —postergado durante meses tras el ataque del 7 de octubre y los bombardeos de Israel sobre Gaza— se encontraba en plena producción.

La muerte, inesperada y rodeada de interrogantes, pareció sacada del guion de una historia de espías. Algunos medios israelíes deslizaron la hipótesis de un homicidio y de un posible vínculo con Irán. Especulaciones que fueron tajantemente rechazadas por la productora Donna and Shula Productions. "Los rumores sobre una muerte con motivaciones criminales o políticas no son ciertos", afirmó la compañía en un comunicado. "Pedimos a los medios y al público que se abstengan de publicar hipótesis no verificadas y actúen con responsabilidad".

Para las autoridades griegas, que aguardan los resultados de la autopsia, la pista más probable es la del suicidio, según las pruebas recabadas hasta el momento. En la habitación del hotel se encontró una cantidad considerable de pastillas, indicaron fuentes policiales.

Con una trayectoria de tres décadas, Eden firmó decenas de producciones, aunque el reconocimiento internacional llegó con Teherán, emitida originalmente por la cadena pública israelí Kan 11, que lamentó la pérdida de "una de las figuras más destacadas de la industria televisiva" del país.

Creada por Moshe Zonder, Dana Eden y Maor Kohn, la serie sigue las misiones de la hacker Tamar Rabinyan —interpretada por Niv Sultan—, nacida en Irán y criada en Israel, reclutada por el Mossad para infiltrarse en su país de origen y sabotear un reactor nuclear. El salto global llegó en junio de 2020, cuando Apple TV+ adquirió los derechos de la producción.

La decisión de filmar en Atenas surgió durante un viaje familiar de Eden, quien encontró similitudes entre la capital griega y la lejana Teherán, donde habría sido imposible para un equipo israelí rodar escenas.

Así, los callejones del barrio de Kypseli, los edificios grises de la ciudad y el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos se convirtieron en escenario de las intrigas entre agentes israelíes y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, interpretados por figuras como Glenn Close y Hugh Laurie.

"Teherán no es solo una serie sobre espionaje: aborda la comprensión del ser humano que se esconde detrás del enemigo", dijo Eden en 2021, al recibir el premio a Mejor Serie Dramática en los International Emmy Awards. "Espero que algún día podamos caminar juntos, iraníes e israelíes, en Jerusalén y en Teherán como amigos y no como enemigos", expresó entonces.

La realidad, sin embargo, terminó superando la ficción. Y Atenas fue escenario de un desenlace que ningún guion habría querido escribir. (ANSA).