Israel: Hamás, ataque a hospital Nasser, “crimen de guerra”
Incursión es parte de guerra genocida de Israel contra Gaza
En un comunicado, Hamás afirmó que el ataque formaba parte de la "guerra genocida" de Israel contra Gaza y condenó los ataques contra grupos protegidos por el derecho internacional.
Hamás instó a la comunidad internacional y a los líderes árabes e islámicos a presionar a Estados Unidos y a otros aliados israelíes para que detengan la ofensiva y eviten lo que denominó un "exterminio sistemático" en el enclave.
Israel ha negado las acusaciones de violación del derecho internacional y culpa a Hamás del sufrimiento en Gaza tras los ataques militantes contra Israel el 7 de octubre de 2023.
