Israel: Hamás, ataque a hospital Nasser, “crimen de guerra”

Reuters informó en su sitio web.

En un comunicado, Hamás afirmó que el ataque formaba parte de la "guerra genocida" de Israel contra Gaza y condenó los ataques contra grupos protegidos por el derecho internacional.

Hamás instó a la comunidad internacional y a los líderes árabes e islámicos a presionar a Estados Unidos y a otros aliados israelíes para que detengan la ofensiva y eviten lo que denominó un "exterminio sistemático" en el enclave.

Israel ha negado las acusaciones de violación del derecho internacional y culpa a Hamás del sufrimiento en Gaza tras los ataques militantes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

(ANSA).