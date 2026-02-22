Israel: Hamás hacia nominación de nuevo líder "entre Meshaal y al-Hayya"

Hamás completó recientemente la formación de un nuevo Consejo de la Shura, un órgano consultivo compuesto en gran parte por estudiosos religiosos, así como de una nueva oficina política.

Los miembros del consejo son elegidos cada cuatro años por representantes de las tres ramas de Hamás: la Franja de Gaza, la Cisjordania ocupada y la dirigencia externa del movimiento.

También los prisioneros de Hamás en las cárceles israelíes tienen derecho a voto.

El consejo elige posteriormente la oficina política, que a su vez selecciona al líder del grupo.

"El movimiento completó sus elecciones internas en las tres regiones y alcanzó la fase final de la selección del jefe de la oficina política", declaró el funcionario, hablando bajo condición de anonimato, y subrayando que la carrera por el liderazgo del grupo es ahora entre Meshaal y al-Hayya.

Una segunda fuente de Hamás confirmó los desarrollos dentro de la organización.

Hayya, de 65 años, originario de Gaza y jefe negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego, ocupó altos cargos al menos desde 2006, según la ONG estadounidense Counter Extremism Project (CEP).

Meshaal, que lideró la oficina política de 2004 a 2017, nunca vivió en Gaza.

Nació en Cisjordania en 1956. Se unió a Hamás en Kuwait y luego vivió en Jordania, Siria y Qatar.

El CEP afirmó que supervisó la evolución de Hamas en un híbrido político-militar. Actualmente dirige la oficina para la diáspora del movimiento.

El mes pasado, una fuente de Hamá declaró que al-Hayya cuenta con el apoyo del ala armada del grupo, las Brigadas Al-Qassam.

Después de que Israel matara al ex líder de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán en julio de 2024, el grupo eligió a su entonces jefe en Gaza, Yahya Sinwar, como su sucesor.

Israel acusó a Sinwar de ser el cerebro del ataque del 7 de octubre y lo mató en Rafah, tres meses después del asesinato de Haniyeh.

Hamás optó entonces por un comité directivo interino de cinco miembros con sede en Qatar, posponiendo el nombramiento de un único líder hasta las elecciones, dado el riesgo de que el nuevo jefe fuera blanco de Israel. (ANSA).