Israel: Hamás reanuda la búsqueda del último rehén israelí en Gaza

Israel había declarado previamente que esperaba la devolución del cuerpo de Ran Gvili antes de iniciar las conversaciones sobre la segunda fase del frágil acuerdo de alto el fuego con Hamás, que entró en vigor en octubre.

Un funcionario de Hamás indicó que el brazo armado del movimiento islamista palestino, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, "acompañadas por equipos de la Cruz Roja, reanudan hoy las operaciones de búsqueda del cuerpo del último prisionero israelí en el barrio de Zeitun, al sureste de la ciudad de Gaza".

Otro funcionario indicó que las operaciones de búsqueda se habían suspendido durante las últimas dos semanas debido al mal tiempo y las fuertes lluvias, que impidieron que excavadoras y otros equipos llegaran a Zeitun.

"Las operaciones de búsqueda se han reanudado y esperamos recuperar el cuerpo para resolver el problema del intercambio", añadió el funcionario, instando a presionar a Israel para que complete la primera fase del acuerdo de alto el fuego y abra el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. (ANSA).