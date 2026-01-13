Israel: Hamás renueva sus líderes, dos favoritos

"Los preparativos internos siguen en marcha para celebrar elecciones en el momento oportuno, en las zonas donde las condiciones sobre el terreno lo permitan", declaró un líder de Hamás, confirmando que se tomará una decisión "a principios de 2026".

Otra fuente afirmó que la fecha de las elecciones para la oficina política sigue siendo incierta, "dadas las circunstancias que vive nuestro pueblo".

Tras la muerte de Ismail Haniyeh en Teherán en julio de 2024 y de su sucesor, Yahya Sinwar, tres meses después en Rafah, por parte de Israel, Hamás eligió un comité de liderazgo interino de cinco miembros con sede en Qatar, posponiendo el nombramiento de un líder único.

Varias fuentes señalan a Al-Hayya y Meshaal como los favoritos. Al Hayya, de 65 años, oriundo de Gaza y principal negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego, ha ocupado altos cargos desde al menos 2006. Meshaal, quien dirigió la oficina política de 2004 a 2017, nunca ha vivido en Gaza.

Nació en Cisjordania en 1956. Se unió a Hamás en Kuwait y posteriormente vivió en Jordania, Siria y Catar. Actualmente dirige la oficina del movimiento en la diáspora.

Según versiones, el primero impulsa una línea más dura para la milicia yihadista, mientras que el segundo es visto como más moderado. (ANSA).