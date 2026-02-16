Israel: "Hamás tiene 60 días para el desarme o el ejército volverá a la guerra"

La administración Trump solicitó el plazo de 60 días y "lo respetamos", afirmó.

"Durante este período, la organización terrorista deberá desarmar todas sus armas, incluidos los fusiles", agregó.

Los AK-47 "serán completamente retirados de Hamás", dijo, aclarando que no estaba seguro de cuándo comenzarían los 60 días, pero que podrían comenzar con la conferencia del Consejo de Paz del jueves.

"Lo evaluaremos. Si funciona, genial. De lo contrario, las Fuerzas de Defensa de Israel tendrán que completar la misión", dijo.

El domingo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, al responder a los rumores de que Hamás se quedaría con armas ligeras, afirmó que el grupo terrorista "solo tiene armas ligeras, no tanques".

"Desarmar a Hamás significa principalmente confiscar los 60.000 AK-47 que aún conservan. Cometieron la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto con AK-47", concluyó. (ANSA).