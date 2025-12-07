Israel.- Herzog subraya que el indulto a Netanyahu corresponde únicamente a Israel

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha defendido este sábado que la decisión sobre un posible indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu —acusado de corrupción— corresponde exclusivamente a las autoridades de Israel, rechazando así las peticiones del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha asegurado que cualquier decisión al respecto se tomará pensando en el beneficio del pueblo israelí.

Herzog ha declarado al portal estadounidense Politico que, si bien valora la amistad y la opinión del magnate, así como su papel en la liberación de rehenes en Gaza, Israel es un país soberano y debe mantener la plena independencia de su sistema judicial.

"Mi oficina ya ha recibido la solicitud de indulto, como saben. Hay un proceso que pasa por el Ministerio de Justicia, mi asesor legal, etc. Se trata sin duda de una solicitud extraordinaria y, al tratarla, consideraré el mejor interés del pueblo israelí. El bienestar del pueblo israelí es mi primera, segunda y tercera prioridad", ha apostillado.

Netanyahu ha enfrentado un juicio durante más de cinco años por cargos de fraude, abuso de confianza y soborno. Durante este tiempo, Trump ha solicitado reiteradamente a Herzog que le conceda el indulto, la última vez mediante una carta remitida este pasado miércoles al presidente hebreo y difundida por la oficina presidencial israelí.

En dicha misiva, Trump reconocía la independencia del poder judicial de Israel, pero apuntaba que los cargos contra Netanyahu estaban alimentados por motivaciones políticas.

Previamente, durante su visita al país el pasado mes de octubre, el magnate neoyorquino había instado ya a que dicha medida fuera adoptada, restando importancia al hecho de que el mandatario israelí hubiese aceptado regalos de multimillonarios.

El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y se centra en tres casos de corrupción distintos en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. El más grave de ellos, conocido como Caso 4000, alega que el primer ministro utilizó su cargo para beneficiar al accionista mayoritario del gigante de las telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en un popular sitio web de noticias, acusación que ha negado.