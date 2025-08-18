LA NACION

Israel: Hoy, 180 paquetes de ayuda lanzados sobre Gaza

Procedentes de nueve países, informó el Ejército israelí

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel: Hoy, 180 paquetes de ayuda lanzados sobre Gaza
Israel: Hoy, 180 paquetes de ayuda lanzados sobre Gaza

El ejército hizo una publicación en Telegram.

“Hoy (lunes), de acuerdo con las directrices de la cumbre política y en el marco de la cooperación entre Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Singapur e Indonesia, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lideradas por COGAT (Coordinación Israelí de Actividades en los Territorios, ndr.), continúan con sus acciones para fortalecer la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza”, se lee en un comunicado de prensa.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán trabajando para mejorar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza, junto con la comunidad internacional, refutando las falsas acusaciones de hambruna deliberada en Gaza”, concluye el comunicado. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el debut en River de Bautista Dadín, el chico de los 100.000.000 de euros
    1

    El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2

  2. Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner
    2

    Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

  3. Sorpresa en Bolivia: un inesperado candidato de centro salió primero y habrá balotaje
    3

    Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje

  4. El secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer
    4

    Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer

Cargando banners ...