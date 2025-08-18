Israel: Hoy, 180 paquetes de ayuda lanzados sobre Gaza

El ejército hizo una publicación en Telegram.

“Hoy (lunes), de acuerdo con las directrices de la cumbre política y en el marco de la cooperación entre Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Singapur e Indonesia, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lideradas por COGAT (Coordinación Israelí de Actividades en los Territorios, ndr.), continúan con sus acciones para fortalecer la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza”, se lee en un comunicado de prensa.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán trabajando para mejorar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza, junto con la comunidad internacional, refutando las falsas acusaciones de hambruna deliberada en Gaza”, concluye el comunicado. (ANSA).