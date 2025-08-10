Israel: Hoy se reúne el Consejo de la ONU sobre Gaza

Esa misma tarde, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ofrecerá una rueda de prensa.

Mientras tanto, fuentes hospitalarias en Gaza afirman que al menos 17 civiles murieron por fuego del ejército israelí (FDI) desde la madrugada de hoy en diversas zonas de la Franja, según informa la agencia de noticias palestina Wafa.

De estas víctimas, 11 murieron mientras esperaban ayuda humanitaria en el centro y el sur del territorio.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, los hospitales de la Franja han registrado cinco nuevas muertes por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas, entre ellas dos niños.

La cifra, según un comunicado publicado en Telegram, eleva el número total de víctimas del hambre y la desnutrición desde el comienzo de las hostilidades a 217, incluidos 100 niños.

En tanto, en Israel, grupos que representan a las familias de los rehenes, los soldados muertos y las víctimas de la masacre de Hamás del 7 de octubre están convocando a una huelga general para el próximo domingo contra la guerra y el plan del gobierno de capturar la ciudad de Gaza.

"El próximo domingo todos nos detendremos y diremos: '¡Basta! ¡Alto a la guerra! ¡Devuelvan a los rehenes!'. Nos corresponde hacerlo", declaró Reut Recht-Edri, cuyo hijo, Ido Edri, fue asesinado por Hamás en el festival de música Nova, en una conferencia de prensa en Tel Aviv. (ANSA).