Israel: Hulileh, el empresario que compite por gobernar Gaza

El controvertido lobista canadiense-israelí Ari Ben-Menashe está impulsando la iniciativa, que cobró fuerza en las últimas semanas, según Ynet.

Residente de Ramala y economista de formación, Hulileh ocupó altos cargos en la Autoridad Nacional Palestina (como Secretario General del Gobierno y Viceministro de Economía y Comercio) y puestos directivos en Padico, el mayor holding palestino. Se le considera cercano al multimillonario palestino-estadounidense Bashar al-Masri, conocido por sus vínculos con la administración Trump.

Quien lo impulsa para gobernador es el cabildero Ben-Menashe, ex oficial de inteligencia israelí de origen iraní, presuntamente implicado en el escándalo Irán-Contra a principios de la década de 1980, pero absuelto en un juicio en Estados Unidos. Ben-Menashe confirmó su participación en la Operación Hulileh, añadiendo que el plan se está desarrollando con altos funcionarios estadounidenses y prevé que el futuro liderazgo de Gaza opere bajo los auspicios de la Liga Árabe, en particular Egipto y Arabia Saudita.

La elección de Hulileh también podría convencer a Benjamin Netanyahu, quien no quiere que la Autoridad Palestina (AP) gobierne la Franja y, en su lugar, ha previsto la entrada de fuerzas árabes.

Según se informa, el plan de Ben-Menashe también incluye la explotación de los yacimientos de gas natural descubiertos frente a las costas de Gaza.

La Autoridad Palestina negó hasta el momento que se haya llegado a un acuerdo sobre los nombres futuros, y el propio Hulileh expresó cautela.

En cualquier caso, el primer paso sería poner fin a la guerra, aclaró. Hulileh explicó que se considera un "gestor de proyecto" para la reconstrucción de Gaza, con el objetivo de entregar "entre 600 y 1000 camiones de ayuda humanitaria al día" y abrir de cuatro a cinco cruces comerciales sin restricciones.

También debe restablecerse el orden público, con una autoridad en Gaza que no sea ni la Autoridad Palestina ni Hamás, sino respetada por los residentes. El territorio, enfatizó, no puede permanecer inundado de armas provenientes de los "restos de Hamás o la Yihad Islámica".

Hulileh estima que la reconstrucción requiere una inversión de US$53.000 millones, y los países del Golfo están dispuestos a contribuir. Pero, según su visión, Estados Unidos y la UE también deberían asumir un compromiso significativo.

