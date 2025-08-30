Israel identifica cuerpo de rehén Idan Shtivi, recuperado en Gaza

(Añade antecedentes y detalles)

30 ago (Reuters) - Israel identificó el cuerpo del rehén Idan Shtivi, recuperado en la Franja de Gaza en una operación militar realizada esta semana en la que se recobraron los restos de dos rehenes, informó el sábado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La oficina de Netanyahu había anunciado el viernes la recuperación del cuerpo de Ilan Weiss junto con los restos de otro rehén, cuya identidad se sabe ahora que es la de Shtivi, pero que no se había revelado en ese momento.

Con los cuerpos de Weiss y Shtivi recuperados, Israel dice que quedan 48 rehenes en Gaza, de los que se cree que solo 20 están vivos.

"Idan Shtivi fue secuestrado en la zona de Tel Gama y brutalmente asesinado por terroristas de Hamás tras actuar para rescatar y evacuar a otras personas del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023. Tenía 28 años en el momento de su muerte", dijo el ejército israelí el sábado en un comunicado.

Alrededor de 1200 personas murieron y unas 251 fueron tomadas como rehenes cuando el grupo miliciano palestino Hamás atacó las comunidades del sur de Israel en octubre de 2023, según los recuentos de Israel.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que el posterior asalto militar israelí ha matado a más de 63.000 palestinos. La guerra ha desplazado a casi toda la población del enclave, ha devastado las infraestructuras y ha desencadenado una crisis humanitaria. (Reporte de Enas Alashray en El Cairo; Editado en Español por Manuel Farías)