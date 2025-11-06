Israel identifica los restos del último rehén devueltos por Hamás como los del estudiante tanzano

JERUSALÉN (AP) — Las autoridades israelíes confirmaron el jueves que los restos de un rehén devueltos en la víspera desde Gaza corresponden a un tanzano que estudiaba agricultura en Israel que murió el 7 de octubre de 2023 en el ataque liderado por Hamás que inició la guerra.

Este es el último paso adelante en el alto el fuego mediado por Estados Unidos. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que los restos fueron identificados como los de Joshua Loitu Mollel y que su familia ha sido notificada.

Mollel, de 21 años, había llegado al kibutz de Nahal Oz 19 días antes del ataque, después de terminar la carrera de agricultura en su país, con la intención de ganar experiencia en Israel que pudiera aplicar en Tanzania. Le sobreviven sus padres y cuatro hermanos en Tanzania.

"El regreso de Joshua ofrece algo de consuelo a una familia que ha sufrido una incertidumbre insoportable durante más de dos años", dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

En la Franja quedan aún seis cadáveres de rehenes. Los insurgentes entregaron otros 22 desde que el inicio del alto el fuego el mes pasado. Entre los seis cuerpos que siguen en el sitiado enclave palestino está el de Sudthisak Rinthalak, un trabajador agrícola tailandés, que es el único no israelí.

Hamás entregó 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre. Los intercambios posteriores de rehenes fallecidos son la pieza clave de la fase inicial del acuerdo, que contempla que Hamás devuelva todos los restos mortales lo antes posible. Los canjes han continuado incluso cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar otros términos del pacto.

Por su parte, Israel ha entregado 285 cuerpos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que gestiona los intercambios.

Las autoridades de salud en Gaza señalaron que la identificación de los cadáveres devueltos por Israel se complica por la falta de kits de pruebas de ADN. Israel no ha revelado cuántos cadáveres tiene ni dónde fueron recuperados, pero ha entregado 15 por cada rehén israelí fallecido devuelto desde Gaza.

Hamás indicó que la recuperación de los cadáveres se complica por la devastación generalizada en el enclave costero y entregó entre uno y tres cada pocos días. Israel ha presionado para acelerar las devoluciones y en algunos casos señaló que no correspondían a rehenes.

El periodista de The Associated Press Menelaos Hadjicostis en Nicosia, Chipre, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.