Israel identifica los restos más recientes devueltos desde Gaza como los del rehén Dror Or

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el miércoles que Israel había identificado los últimos restos devueltos desde Gaza como los del rehén Dror Or.

Eso deja los cuerpos de dos rehenes en Gaza mientras la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se acerca a su conclusión.

Milicianos palestinos liberaron los restos de Or el martes.

Israel ha acordado liberar 15 cuerpos palestinos por cada rehén devuelto.

Dror Or fue asesinado por milicianos de Yihad Islámica que invadieron su hogar en el kibutz Beeri el 7 de octubre de 2023, según informó el ejército israelí. Su esposa, Yonat Or, también fue asesinada en el ataque.

Ese día, milicianos palestinos mataron a 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a 251 hacia Gaza. El kibutz Beeri fue una de las comunidades agrícolas más afectadas en ese ataque que desencadenó la guerra en Gaza.

Dos de los hijos de Or, Alma y Noam, fueron secuestrados por los milicianos el 7 de octubre y liberados en un acuerdo de rehenes en noviembre de 2023.

Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en altos al fuego u otros acuerdos. Los restos de dos personas —un israelí y un ciudadano tailandés— aún están en Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 69.700 palestinos han sido asesinados y 170.800 heridos en la ofensiva de represalia de Israel. El número ha aumentado durante el alto el fuego tanto por nuevos ataques israelíes como por la recuperación e identificación de cuerpos de personas asesinadas anteriormente en la guerra.

El ministerio no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero ha dicho que mujeres y niños constituyen la mayoría de los muertos. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados como generalmente confiables por expertos independientes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.