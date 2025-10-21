Israel identifica restos de rehén como el de un suboficial del ejército
Israel indicó este martes que el cadáver de rehén entregado la víspera por Hamas fue identificado co
- 1 minuto de lectura'
Israel indicó este martes que el cadáver de rehén entregado la víspera por Hamás fue identificado como el de Tal Haimi, un suboficial asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.
La oficina del primer ministro señaló en un comunicado que había informado de la identificación a la familia del militar, de 41 años en el momento de su muerte.
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los cautivos, explicó que en la mañana del 7 de octubre Tal Haimi "salió a defender su comunidad" en el kibutz de Nir Yitzhak.
Murió en esos combates y los milicianos islamistas de Hamás llevaron su cuerpo a Gaza con el resto de rehenes.
Con el suyo, Hamás ha devuelto los cuerpos de 12 de los 28 rehenes fallecidos que se comprometió a entregar a Israel en el marco del alto al fuego entrado en vigor el 10 de octubre.
El pacto establecía que todos los rehenes, vivos y muertos, tenían que volver a Israel como máximo el lunes 13 de octubre.
El movimiento palestino liberó a los 20 cautivos que seguían con vida pero alega dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.
