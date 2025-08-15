LA NACION

Israel: IDF inició operaciones en Zeitun

También incursiones aéreas.

Las IDF afirmaron que sus soldados trabajan para localizar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar infraestructura terrorista, tanto en la superficie como bajo tierra. Como parte de estas actividades, las fuerzas israelíes atacaron y desmantelaron una instalación de armas con trampas explosivas.

La Fuerza Aérea también opera en la zona en coordinación con las tropas sobre el terreno, embistiendo objetivos militares y terroristas, añadió el ejército.

Confirmó además el cierre de un túnel de 7 kilómetros de longitud en la zona de Beit Hanun, en la Franja de Gaza, sellado tras una operación de cuatro semanas llevada a cabo por tropas del Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur. (ANSA).

