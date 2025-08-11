Israel: “Inaceptable ataque a periodistas en Gaza”, Tajani

"Los ataques contra periodistas son inaceptables y demuestran el nivel de violencia alcanzado por el conflicto. Es necesario poner fin a esta guerra y reiniciar el proceso político, poniendo fin a la muerte de víctimas inocentes que pagan el verdadero precio del conflicto", dijo el canciller italiano Antonio Tajani.

El ministro italiano intervino en la reunión por videoconferencia del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que abordó la crisis en Gaza y el caso del asesinato de varios periodistas de Al Jazeera.

"Nos oponemos a cualquier plan de ocupación de Gaza" y "nos oponemos firmemente a cualquier desplazamiento masivo de palestinos", enfatizó Tajani en su intervención en la reunión con sus colegas europeos, y recordó que "el viernes pasado, junto con numerosos socios de la UE e internacionales, firmamos una declaración muy clara al respecto".

Para el canciller de Italia, "la expansión de las operaciones militares en Gaza pondría en peligro a miles de civiles inocentes más" y "lamentablemente, hoy el ejército israelí ha asesinado a numerosos periodistas. Esto es inaceptable". (ANSA).