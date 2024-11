Israel incumple las exigencias de eeuu de ayudas para paliar la catástrofe de gaza, según varias ong

GINEBRA, 12 nov (Reuters) - Grupos internacionales de ayuda afirmaron que Israel no había cumplido una serie de exigencias estadounidenses destinadas a mejorar la crisis humanitaria en Gaza antes de la fecha límite del martes.

Estados Unidos comunicó a su aliado Israel en una carta fechada el 13 de octubre que debía tomar medidas para mejorar la situación de la ayuda en un plazo de 30 días. De lo contrario, podría enfrentarse a posibles restricciones de la ayuda militar estadounidense.

"Israel no solo no ha cumplido los criterios estadounidenses que indicarían el apoyo a la respuesta humanitaria, sino que al mismo tiempo tomó medidas que empeoraron drásticamente la situación sobre el terreno, en particular en el norte de Gaza", afirma en un informe de 19 páginas un grupo de ocho organizaciones humanitarias, entre ellas Oxfam, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados.

El ejército israelí lleva más de un mes adentrándose en el norte de Gaza, rodeando hospitales y refugios y provocando nuevas oleadas de desplazamientos, una operación que, según afirman, está destinada a impedir que los combatientes de Hamás se reagrupen allí.

El viernes, expertos mundiales en seguridad alimentaria lanzaron una advertencia inusual de hambruna inminente en partes del norte de Gaza a menos que se tomaran medidas inmediatas para aliviar la situación.

Israel dijo el lunes que había cumplido la mayoría de las exigencias estadounidenses. Algunas cosas siguen en discusión y se refieren a cuestiones de seguridad, dijo a la prensa un representante israelí.

Otras medidas, como la apertura de un nuevo paso fronterizo con Gaza, ya se han puesto en marcha. El ejército israelí dijo el martes que se habían enviado cientos de paquetes de alimentos y agua a partes del norte de Gaza durante una operación coordinada.

Washington aún no ha comentado si se han cumplido sus condiciones. La semana pasada, el Departamento de Estado afirmó que Israel había tomado algunas medidas para aumentar el acceso de ayuda a Gaza, pero que hasta el momento no había logrado dar un giro significativo a la situación humanitaria. (Información de Emma Farge; información adicional de Ari Rabinovitch en Jerusalén; editado por Alex Richardson; editado en español por Javi West Larrañaga)

