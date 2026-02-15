Israel: Indonesia tiene listos a 8 mil soldados para Gaza solo para fines humanitarios

Este es el primer compromiso concreto en un aspecto fundamental del plan de reconstrucción postbélica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas Nacionales Indonesianas, conocidas como TNI, finalizaron la estructura propuesta para las tropas y un cronograma para su traslado a la Franja, aunque el gobierno aún no decidió cuándo se llevará a cabo el despliegue, según declaró el portavoz del ejército, el general de brigada Donny Pramono.

Pramono indicó que el ejército preparó una brigada compuesta por 8.000 hombres, basándose en decisiones tomadas durante una reunión del 12 de febrero respecto a la misión.

Según el plan, las tropas serán sometidas a controles de salud y trámites burocráticos durante todo febrero, seguidos de una evaluación de la preparación de las fuerzas a finales de mes.

Pramono también reveló que alrededor de 1.000 unidades deberían estar listas para ser desplegadas como equipo avanzado para abril, seguidas del resto para junio.

El portavoz aclaró que estar listos no significa que las tropas partirán, pues el despliegue aún requiere una decisión política y depende de los mecanismos internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indonesio afirmó repetidamente que cualquier papel de Indonesia en Gaza será estrictamente humanitario. La contribución de Indonesia se centrará en la protección de civiles, servicios médicos y reconstrucción, y sus tropas no participarán en ninguna operación de combate o acción que pueda llevar a un enfrentamiento directo con grupos armados. (ANSA).