Israel informa que dos “proyectiles” fueron lanzados a su territorio desde Gaza

Dos "proyectiles" fueron lanzados la mañana del domingo desde la Franja de Gaza hacia Israel, informó el ejército de ese país, que en las últimas semanas ha intensificado sus operaciones militares en el asolado territorio palestino.

"Tras las sirenas de alerta en la región de Netivot y en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza [sur de Israel], se identificaron dos proyectiles lanzados desde el centro de Gaza hacia territorio israelí", indicaron las fuerzas militares del Estado hebreo en un comunicado.

Uno de los artefactos fue interceptado y el otro cayó en una "zona despejada", completaron.

Es la primera vez en varios meses que los disparos desde Gaza amenazan Netivot, una ciudad de unos 50.000 habitantes situada a unos 10 kilómetros de la Franja.

Se producen mientras Israel intensifica sus operaciones alrededor de Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio.

El ejército israelí ha dicho que pretende conquistar esa urbe en un intento por derrotar a Hamas y recuperar a los rehenes que ese movimiento islamista tomó durante su mortal ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

El sábado, el ejército llevó a cabo un ataque que arrasó un gran edificio de viviendas en Ciudad de Gaza —el segundo en dos días— y lanzó miles de panfletos sobre algunos barrios pidiendo a los residentes que evacuaran la zona, informaron testigos y un periodista de la AFP.

