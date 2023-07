Israel inicia el repliegue de tropas en Yenín tras dos días de operación que han dejado doce muertos

Las fuerzas militares de Israel han comenzado este martes por la noche a retirarse de la ciudad cisjordana de Yenín, dando aparentemente por concluida una operación que arrancó el lunes y que se ha saldado hasta el momento con al menos doce palestinos muertos y más de un centenar de heridos.

El inicio de este repliegue, confirmado por fuentes militares a Europa Press, ha tenido lugar apenas unas horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se desplazase hasta un puesto de control cercano a Yenín para justificar la necesidad de "completar la misión" en la zona con el objetivo de "erradicar el terrorismo" de las milicias palestinas.

Netanyahu había avisado de que las Fuerzas Armadas seguirían "mientras fuese necesario". "No permitiremos que Yenín vuelva a ser un bastión del terrorismo", ha señalado el primer ministro, que ha defendido la importancia de este tipo de ofensivas frente a atentados como el ocurrido en Tel Aviv, donde ha tenido lugar un nuevo atropello. "Quien se piense que este ataque nos impedirá seguir combatiendo el terrorismo se equivoca. No conocen el espíritu de Israel, de su Gobierno, de sus ciudadanos, de sus combatientes", ha subrayado, según el diario 'Times of Israel'.

Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha señalado que Yenín se había convertido "en los últimos dos años" en una "factoría de terrorismo", acabada ahora "en dos días". En este sentido, ha dado por eliminado el proceso de fabricación de armas, con la destrucción de "decenas" de laboratorios y la incautación de "miles de bombas".

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado este martes por la noche en Facebook el fallecimiento de una duodécima persona por la operación israelí, horas después de anunciar la muerte de un joven que había resultado herido por un disparo en la cabeza. Las autoridades no descartan que el balance de fallecidos aumente, ya que hay heridos en estado crítico.

El Ejército ha descartado que haya civiles entre las víctimas, pese a que sí habría menores de edad, y ha identificado a algunas de ellas como miembros de Yihad Islámica y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Autoridad Palestina ha anunciado la suspensión de todos los contactos y mantener la suspensión de la colaboración en materia de seguridad con Israel en protesta por la ofensiva.

Llamamiento del cicr

La operación ha generado críticas de la ONU y también de ONG que trabajan sobre el terreno y que han denunciado problemas para brindar asistencia humanitaria. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha considerado "fundamental" respetar y proteger la vida de los civiles y de las infraestructuras de carácter civil ante la "alarmante escalada de la violencia armada".

"Cada minuto durante el cual se prolonga esta violencia representa un peligro para la vida de los habitantes, las viviendas, los servicios esenciales y la infraestructura", ha advertido la organización, que ha reclamado un acceso sin trabas de los servicios sanitarios a todos aquellos que lo necesiten.

Asimismo, ha advertido del "preocupante" deterioro de la situación humanitaria en Cisjordania tras los incidentes de estos últimos meses. "Es imprescindible tomar medidas de inmediato para poner fin a la violencia", ha señalado en un comunicado.

Europa Press