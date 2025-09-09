Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha iniciado este martes las labores de medición de las viviendas de los dos palestinos implicados en el ataque perpetrado el lunes contra un autobús cerca de Jerusalén, que se saldó con al menos seis muertos, entre ellos un español, de cara a su futura demolición por parte de las autoridades israelíes.

Así, ha destacado en un comunicado que sus fuerzas "han operado en las localidades de Qatana y Qubeiba para realizar una inspección de las viviendas de los terroristas Mohamad Taha y Muzana Amro, que perpetraron el ataque de ayer en el cruce de Ramot", sin más detalles al respecto sobre estas operaciones.

El ataque fue llevado a cabo por dos palestinos que abordaron un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.

En este contexto, las tropas israelíes han demolido este mismo martes la vivienda de un palestino acusado detrás de un ataque ejecutado en diciembre de 2024 contra un autobús en Cisjordania, suceso que se saldó con la muerte de un niño israelí de doce años y con otros tres heridos.

El Ejército israelí ha especificado que la vivienda destruida, situada en Beit Aua, pertenecía a Zabet Muhamad, a quien acusa de llevar a cabo "junto a otros terroristas" el citado ataque, que tuvo lugar el 11 de diciembre en el cruce de Al Jader contra un autobús que se dirigía a Jerusalén.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.