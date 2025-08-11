Israel insiste: reportero de Al Jazeera, a sueldo de Hamás

“Antes del ataque, obtuvimos información actualizada que indicaba que Sharif era un agente activo del ala militar de Hamas en el momento de su eliminación. Además, recibía simultáneamente un salario del grupo terrorista y sus simpatizantes, Al Jazeera”, escribió el portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, Nadav Shoshani, en X.

“Lo que hemos presentado públicamente es solo una pequeña parte desclasificada de nuestra información sobre al-Sharif”, que “se obtuvo durante operaciones terrestres en Gaza en dos lugares distintos”, añadió.

“Por alguna razón, los medios ignoran la información que proporcionamos porque Al-Sharif afirmó no ser terrorista.

‘Créanme, no soy terrorista’, al parecer funciona cuando se está en contra de Israel”, atacó Shoshani, antes de preguntar: “¿Verificará el mundo honestamente antes de informar? ¿Habrá críticas por la explotación de la prensa por parte de Hamas?

¿Alguien criticará a Al Jazeera por emplear terroristas?”

