Israel inspecciona tierras, "un paso hacia la anexión de partes de Cisjordania"

El ministerio de Salud de la Franja informó que las víctimas de los ataques con drones israelíes durante la noche fueron 11.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que atacaron después de que militantes armados salieran de los túneles y se ocultaran en la parte este de la Línea Amarilla, bajo control israelí.

Mientras tanto, el gobierno del premier, Benjamin Netanyahu, por primera vez desde 1967, aprobó el censo catastral de los terrenos en las áreas C de Cisjordania, que están bajo administración y seguridad israelím según los acuerdos de Oslo.

La propuesta, presentada por los ministros de Justicia, Yariv Levin, de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Defensa, Israel Katz, fue descrita por los medios israelíes como "otro paso hacia la anexión" de algunas áreas de Cisjordania. La reacción inmediata de la presidencia palestina fue calificar la decisión como una "grave escalada y una clara violación del derecho internacional".

De hecho, se trata de una medida sin precedentes desde la conquista israelí de Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días en 1967: según las normas heredadas del Mandato británico, el censo establece que, si no se prueba en los tribunales la propiedad privada de los terrenos, estos pueden ser declarados "terrenos del Estado".

Israel se basa en esta norma mandataria para regular a posteriori los asentamientos en las áreas C.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) impugna esta posición jurídica, mientras que el gobierno, en la introducción al decreto, señala que "estas cuestiones adquieren mayor importancia dado que la ANP misma está llevando a cabo la regularización territorial en toda Cisjordania, incluida el Area C, y estableció una autoridad independiente para implementar el censo".

La semana pasada, el gabinete de seguridad había aprobado otra medida sin precedentes, que autoriza a las fuerzas del orden a operar en las Areas A y B, que según los Acuerdos de Oslo de 1993 están bajo la administración palestina.

También se aprobó la derogación de la ley del Reino de Jordania (que administró Cisjordania entre 1949 y 1967) que prohibía la venta de terrenos a no árabes.

Esta decisión llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a declarar: "Estoy en contra de la anexión. Ya tenemos suficientes cosas en las que pensar." Es decir, sobre todo sobre Gaza, ya que el rechazo de Hamás a deponer las armas -sobre lo cual el magnate volvió a insistir- plantea un problema para la entrada tanto del gobierno técnico como de las fuerzas militares del IDF.

Al hablar sobre el desarme, el presidente Trump advirtió que se logrará "por la vía fácil o por la dura," sugiriendo un posible nuevo intervención del FDI en Gaza y una reanudación de la guerra.

Por su parte, Hamás parece haberse fortalecido durante estos meses de tregua y, el domingo, mediante un comunicado de su ministerio de Salud, exigió a Médicos Sin Fronteras que retirara de inmediato su declaración en la que anunciaba la suspensión de actividades no esenciales en el hospital Nasser de Khan Younis debido a "la presencia de hombres armados, sospechosos traslados de armas y arrestos de pacientes."

El FDI confirmó que Hamás utiliza el complejo médico como su cuartel general, al igual que lo hacía durante la guerra.

En el ámbito interno israelí, se registraron momentos de fuerte tensión cuando dos soldadas ingresaron en la localidad ultraortodoxa de Bnei Brak, cerca de Tel Aviv.

Inmediatamente se difundió en las redes sociales la noticia de que iban a entregar órdenes de reclutamiento. Las dos fueron perseguidas y casi linchadas por cientos de religiosos enfurecidos. Se volcaron contenedores de basura y se quemó una moto de la policía, que, con dificultades, logró evacuarlas.

