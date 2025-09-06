Israel insta a los ciudadanos de la ciudad de Gaza a irse a una "zona humanitaria" en el sur de la Franja

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este sábado el establecimiento de una "zona humanitaria" en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, con vistas a la futura "expansión" de las operaciones militares en la capital gazatí.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu se ha marcado como objetivo la conquista definitiva de la ciudad de Gaza y, un día después del simbólico bombardeo de un edificio en esta localidad, las FDI han vuelto a llamar a la evacuación de la población local.

Así, han informado de una nueva zona en la que habría hospitales de campaña, plantas desalinizadoras, comida y medicinas, según el relato oficial, que desoye los llamamientos de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en cuanto a los desplazamientos forzados y a la supervisión imparcial de cualquier tipo de ayuda.

"El despliegue humanitario en la zona seguirá en cooperación con la ONU y otras organizaciones internacionales, a la vez que se expande la operación terrestre", ha afirmado el Ejército en el mensaje difundido este sábado.