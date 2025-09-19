LA NACION

Israel insta al mundo a impedir que Irán se dote de una bomba atómica

Israel instó el viernes al mundo a impedir "para siempre" que Irán se dote de la bomba atómica, tras

Ataques entre Israel e Irán, tensión en Medio Oriente
Israel instó el viernes al mundo a impedir "para siempre" que Irán se dote de la bomba atómica, tras una votación del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobó el restablecimiento de sanciones contra la República Islámica en relación con su programa nuclear.

"El programa nuclear de Irán no tiene fines pacíficos. Un Irán con armas nucleares significaría que el régimen más peligroso posee el arma más peligrosa, lo que socavaría radicalmente la estabilidad y la seguridad mundiales", escribió en X el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

"El objetivo de la comunidad internacional no debe cambiar: impedir que Irán adquiera capacidad nuclear para siempre", añadió Saar, cuyo país atacó Irán en junio y libró una guerra de 12 días con Teherán destinada, según las autoridades israelíes, a destruir al máximo su capacidad nuclear y balística.

