Israel intensifica ataques contra ciudad de Gaza, muchos residentes se niegan a ser evacuados

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 12 sep (Reuters) - Los ataques israelíes mataron al menos a 40 palestinos en la Franja de Gaza el viernes, según informaron las autoridades sanitarias locales.

La mayoría de ellos murieron en la ciudad de Gaza, donde muchos residentes permanecen a pesar de las órdenes de evacuación israelíes porque no tienen ningún lugar seguro al que ir.

Israel ha declarado su intención de tomar el control total de la ciudad en ruinas, donde se refugian cerca de un millón de personas, como parte de su plan para acabar con el grupo militante Hamás, y ha estado intensificando sus ataques, dijeron los residentes.

"Las explosiones no han cesado desde ayer", declaró Adel, de 60 años y padre de dos hijos, que vive en la ciudad de Gaza, cerca del campo de refugiados de Beach. No quiso dar su nombre completo por motivos de seguridad.

"Muchas familias abandonaron sus hogares y eso es lo que quiere la ocupación", dijo a Reuters a través de una aplicación de chat. "Con estos bombardeos le están diciendo a la gente: 'O te vas de tu zona o mueres allí'".

Testigos dijeron que al menos 15 casas dentro del campamento de Beach habían sido alcanzadas por ataques aéreos, y que el ejército israelí había llamado desde entonces a los ocupantes de otras casas para decirles que los ataques contra sus hogares eran inminentes.

Estos últimos se apresuraban a marcharse, y los vecinos temían que sus propias casas sufrieran daños.

Fuentes médicas dijeron que 14 civiles murieron en un solo ataque contra una casa en la zona de Al-Tuwam, en el norte de la ciudad.

Varios ataques mortales alcanzaron objetivos en el sur del territorio, adonde se han dirigido algunos de los que huyen de los bombardeos de la ciudad de Gaza.

Amjad Al-Shawa, director de la Red de ONG palestinas, que actúa como enlace con la ONU y grupos de ayuda internacional, declaró a Reuters que se calcula que el 10% de los habitantes de la ciudad de Gaza se han marchado desde que Israel anunció su plan de tomar el control de la misma hace un mes.

El ejército israelí declaró que había empezado a ampliar una zona del sur de la Franja de Gaza que denomina "Cruce 147" para aumentar el volumen de ayuda que entra en una zona humanitaria designada.

Se trata de una preparación para recibir a la población que abandona la zona norte, dijo.

"Cabe destacar que, una vez completado, la capacidad de entrada del paso se elevará a 150 camiones al día, el triple que en la actualidad, lo que permitirá aumentar la entrada de ayuda, sobre todo de alimentos", declaró el ejército en un comunicado.

La ONU y muchos gobiernos extranjeros, incluidos los de países tradicionalmente aliados de Israel, han condenado la orden de evacuación de la ciudad de Gaza, han pedido un alto el fuego y han criticado duramente las condiciones en la zona humanitaria.

(Reportaje adicional de Ali Sawafta en Ramala y Ronen Zvulun en Jerusalén. Redacción de Estelle Shirbon. Editado en español por Juana Casas)