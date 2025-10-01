Israel intensifica la ofensiva en la ciudad de Gaza mientras Hamás sopesa el plan de Trump

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 1 oct (Reuters) -

La revisión por parte de Hamás del plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, se extendió el miércoles por tercer día, según una fuente cercana al grupo miliciano, mientras otras facciones palestinas rechazaban la propuesta e Israel bombardeaba de nuevo la ciudad de Gaza.

Trump dio el martes a Hamás "tres o cuatro días" para responder al plan que esbozó esta semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha respaldado la propuesta para poner fin a la guerra de casi dos años de Israel con el grupo miliciano palestino.

"Aceptar el plan es un desastre, rechazarlo es otro, aquí solo hay opciones amargas, pero el plan es un plan de Netanyahu articulado por Trump", dijo a Reuters un representante palestino, familiarizado con las deliberaciones de Hamás con otras facciones.

"Hamás está deseando poner fin a la guerra y acabar con el genocidio y responderá de la manera que sirva a los intereses superiores del pueblo palestino", dijo, sin dar más detalles.

Mientras tanto, el ejército israelí emitió nuevas órdenes para que la gente se dirigiera hacia el sur y dijo que ya no permitiría que se dirigieran al norte. La ciudad de Gaza era objeto de intensos bombardeos.

ATAQUE EN LA CIUDAD DE GAZA MATA A 17 PERSONAS, SEGÚN SANITARIOS

Aviones y tanques israelíes bombardearon barrios residenciales durante toda la noche, según manifestaron residentes de la ciudad de Gaza. Las autoridades sanitarias locales afirmaron que al menos 17 personas habían muerto el miércoles a manos de los militares en toda Gaza, la mayoría de ellas en la ciudad de Gaza.

Un ataque contra la ciudad vieja, en el noroeste de la ciudad de Gaza, causó la muerte de siete personas, mientras que seis personas que se refugiaban en una escuela en otra parte de la ciudad murieron en otro ataque, según informaron los médicos.

En un nuevo acontecimiento, el ejército israelí dijo que a partir del miércoles ya no permitiría a la gente utilizar una carretera costera para desplazarse desde el sur a las comunidades del norte.

La carretera permanecerá abierta para quienes huyan hacia el sur.

En las últimas semanas, pocas personas se han desplazado del sur al norte, ya que el ejército ha intensificado su asedio a la ciudad de Gaza.

Sin embargo, la decisión de hoy presionará a quienes aún no han abandonado la ciudad de Gaza y también impedirá que cientos de miles de residentes que han huido hacia el sur regresen a sus hogares, lo que probablemente aumentará el temor en Gaza a un desplazamiento permanente.

También impedirá que los comerciantes locales transfieran mercancías del sur al norte, lo que podría agravar la escasez de alimentos en la ciudad de Gaza.

El ejército tomó medidas similares en los primeros meses de la guerra, separando completamente el norte y el sur, antes de suavizarlas en enero durante un alto el fuego temporal.

HAMAS BAJO PRESIÓN, MIENTRAS OTROS GRUPOS RECHAZAN EL PLAN

Hamás aún no ha comentado públicamente el plan de Trump, que exige que el grupo miliciano libere a los rehenes restantes, entregue sus armas y no tenga ningún papel futuro en la gestión de Gaza.

El plan prevé que Israel haga pocas concesiones a corto plazo y no establece un camino claro hacia un Estado palestino, una de las principales demandas no solo de Hamás, sino del mundo árabe y musulmán.

El plan establece que Israel acabará retirándose de Gaza, pero no define un plazo. Hamás lleva mucho tiempo exigiendo que Israel se retire totalmente de Gaza para que la guerra termine.

Tres facciones milicianas palestinas más pequeñas de Gaza han rechazado el plan, incluidas dos aliadas de Hamás, argumentando que destruiría la "causa palestina" y otorgaría legitimidad internacional al control israelí de Gaza.

Muchos líderes mundiales han apoyado públicamente el plan de Trump.

Una fuente cercana a Hamás dijo a Reuters el martes que el plan estaba demasiado orientado hacia los intereses de Israel y no tenía en cuenta de forma significativa las demandas del grupo miliciano.

Muchos elementos del plan de 20 puntos se han incluido en numerosas propuestas de alto el fuego respaldadas anteriormente por Estados Unidos, incluidas algunas que han sido aceptadas y posteriormente rechazadas en diversas fases tanto por Israel como por Hamás. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)