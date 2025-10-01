Israel intensifica la ofensiva en la ciudad de Gaza y Hamás estudia el plan de Trump

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 1 oct (Reuters) -

La revisión por parte de Hamás del plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, se prolongaba el miércoles por tercer día, según una fuente cercana al grupo miliciano, mientras otras facciones palestinas rechazaban la propuesta e Israel bombardeaba de nuevo la ciudad de Gaza.

Trump dio el martes a Hamás "tres o cuatro días" para responder al plan que esbozó esta semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha respaldado la propuesta para poner fin a la guerra de casi dos años de Israel con el grupo miliciano palestino.

"Aceptar el plan es un desastre, rechazarlo es otro, aquí solo hay opciones amargas, pero el plan es un plan de Netanyahu articulado por Trump", dijo a Reuters un representante palestino, familiarizado con las deliberaciones de Hamás con otras facciones.

"Hamás está deseando poner fin a la guerra y acabar con el genocidio y responderá de la manera que sirva a los intereses superiores del pueblo palestino", dijo, sin dar más detalles.

NUEVAS ÓRDENES DE DESPLAZARSE AL SUR Aviones y tanques israelíes bombardearon barrios residenciales durante toda la noche, según manifestaron residentes de la ciudad de Gaza. Las autoridades sanitarias locales afirmaron que al menos 35 personas habían muerto el miércoles por ataques del ejército en toda Gaza, la mayoría de ellas en la ciudad de Gaza.

Un ataque contra la ciudad vieja, en el noroeste de la ciudad de Gaza, causó la muerte de siete personas, mientras que seis personas que se refugiaban en una escuela en otra parte de la ciudad murieron en otro ataque, según informaron los médicos.

Mientras tanto, el ejército israelí emitió nuevas órdenes para que la gente fuera hacia el sur y dijo que ya no permitiría que regresaran al norte, mientras la ciudad de Gaza era objeto de intensos bombardeos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, describió la acción como un "estrechamiento del cerco a Gaza en su camino a derrotar a Hamás", y añadió que los palestinos dispuestos a marcharse al sur tendrían que pasar por un control del ejército.

"Esta es la última oportunidad para los residentes de Gaza que lo deseen de desplazarse al sur y dejar a los operativos de Hamás aislados en la propia ciudad de Gaza frente a las operaciones en marcha a gran escala de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dijo Katz.

El ejército israelí también dijo que a partir del miércoles ya no permitiría utilizar una carretera costera para desplazarse desde el sur a las comunidades del norte.

La carretera permanecerá abierta para quienes huyan hacia el sur, dijo. Testigos afirmaron que tanques israelíes habían comenzado a moverse desde el este hacia la carretera costera, pero que todavía no habían llegado.

En las últimas semanas pocas personas se han desplazado del sur al norte, ya que el ejército ha intensificado su asedio a la ciudad de Gaza. Sin embargo, la decisión de hoy presionará a quienes aún no han abandonado la ciudad de Gaza y también impedirá que cientos de miles de residentes que han huido hacia el sur regresen a sus hogares, lo que probablemente aumentará el temor en Gaza a un desplazamiento permanente.

El ejército tomó medidas similares en los primeros meses de la guerra, separando completamente el norte y el sur, antes de suavizarlas en enero durante un alto el fuego temporal. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Jorge Ollero Castela)