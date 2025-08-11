Israel intensifica los ataques a la ciudad de Gaza tras prometer Netanyahu que ampliará la ofensiva

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 11 ago (Reuters) -

El lunes los bombardeos más intensos en semanas en zonas al este de la ciudad de Gaza, pocas horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que esperaba completar "con bastante rapidez" ampliada en el enclave.

Un ataque aéreo, entre ellos el destacado corresponsal de Al Jazeera Anas al-Sharif, en una tienda de campaña del complejo hospitalario de al-Shifa. Testigos afirmaron que tanques y aviones israelíes bombardearon el lunes Sabra, Zeitún y Shejaia, tres barrios orientales de la ciudad de Gaza, en el norte del territorio, lo que ha expulsado a muchas familias de sus hogares y las ha desplazado hacia el oeste.

Algunos residentes de la ciudad de Gaza afirmaron que había sido una de las peores noches en semanas, lo que hacía temer que los militares estuvieran preparando una ofensiva más profunda en su ciudad que, según el grupo miliciano palestino Hamás, alberga actualmente a cerca de un millón de personas tras el desplazamiento de los residentes de los bordes septentrionales del enclave.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas dispararon artillería contra milicianos de Hamás en la zona. No había señales sobre el terreno de que las fuerzas se adentraran en la ciudad de Gaza en el marco de la recién aprobada ofensiva israelí, cuyo inicio no está previsto para las próximas semanas.

"Parecía que la guerra se reanudaba", declaró Amr Salah, de 25 años. "Los tanques dispararon proyectiles contra las casas y varias fueron alcanzadas. Los aviones llevan lo que llamamos anillos de fuego, los que varios misiles cayeron en algunas carreteras del este de Gaza", dijo a Reuters a través de una aplicación de mensajería.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas desmantelaron el domingo un punto de lanzamiento al este de la ciudad de Gaza que Hamás utilizaba para disparar misiles contra comunidades israelíes al otro lado de la frontera.

Netanyahu dijo el domingo que había dado instrucciones al ejército israelí para que acelerara sus planes para la nueva ofensiva.

"Quiero poner fin a la guerra lo antes posible, y por eso he ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que acorten el calendario para tomar el control de la ciudad de Gaza", declaró.

Netanyahu afirmó el domingo que la nueva ofensiva se centrará en la ciudad de Gaza, que describió como la "capital del terrorismo" de Hamás. También señaló un mapa e indicó que la zona costera del centro de Gaza podría ser la siguiente, afirmando que los milicianos de Hamás también han sido empujados allí.

Los nuevos planes han hecho saltar las alarmas en el extranjero.

El viernes, Alemania, un aliado europeo clave, anunció que detendría las exportaciones de material militar a Israel que pudiera utilizarse en Gaza. Reino Unido y otros aliados europeos instaron a Israel a reconsiderar su decisión de intensificar la campaña militar en Gaza.

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, dijo a Reuters que algunos países parecían estar presionando a Israel en lugar de a Hamás, cuyo mortífero ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra. (Información de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Maayan Lubell en Jerusalén; edición de Sharon Singleton; editado en español por Irene Martínez)