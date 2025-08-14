Israel intensifica los bombardeos en la ciudad de Gaza mientras Egipto recibe a Hamas

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 14 ago (Reuters) -

Las fuerzas israelíes derribaron casas en zonas del este de la ciudad de Gaza ayer y mataron al menos a 11 personas con ataques aéreos y de tanques, según informaron las autoridades sanitarias locales, mientras el grupo islamista palestino Hamás decía a los mediadores que estaba dispuesto a reanudar las conversaciones para un alto el fuego.

Residentes y médicos dijeron que ocho personas murieron cuando los bombardeos de tanques israelíes alcanzaron una casa en el barrio de Zeitn, un hombre murió en un ataque aéreo a un edificio en el cercano de Shejaia. Otras dos personas murieron en bombardeos de tanques en Tuah, un tercer de la ciudad de Gaza.

Las autoridades sanitarias locales dijeron que habían recibido llamadas desesperadas de familias atrapadas en la zona de Zeitn, incluso de personas que decían estar heridas, y que las ambulancias no podían llegar hasta ellas.

"Las explosiones son prácticamente incesantes en las zonas del este de Gaza, principalmente en Zeitún y Shejaia. La ocupación (de Israel) está destruyendo casas allí, según nos cuentan algunos amigos que viven cerca", dijo Ismail, de 40 años, procedente de la ciudad de Gaza.

"Por la noche, rezamos por nuestra seguridad mientras los sonidos de las explosiones son cada vez más fuertes y cercanos. Esperamos que Egipto pueda conseguir un acuerdo de alto el fuego antes de que todos muramos", dijo a Reuters a través de una aplicación de chat.

Después de más de 22 meses de ofensiva militar israelí en Gaza, los residentes también han tenido que hacer frente a una crisis de hambre cada vez más grave. Cuatro personas más murieron de hambre y desnutrición en el territorio en las últimas 24 horas, según informó el jueves el Ministerio de Sanidad de Gaza. Esto eleva la cifra total desde el comienzo de la guerra a 239 personas, de las que 106 han sido niños, según informó el ministerio.

Israel cuestiona las cifras de desnutrición y hambre comunicadas por el Ministerio de Sanidad en Gaza, territorio del que Hamás se hizo con el control en 2007.

La toma de la ciudad de Gaza prevista por Israel, que ya ocupó en los primeros días de la guerra antes de retirarse, aún tardará probablemente varias semanas en ejecutarse, según las autoridades.

En un esfuerzo por evitar la escalada militar prevista, Egipto ha estado tratando de reactivar un intento de alto el fuego en Gaza y ha acogido a una delegación de Hamás encabezada por el jefe negociador del grupo, Jalil al-Haya.

El miércoles, al-Haya dijo a los mediadores en El Cairo que Hamás estaba dispuesto a reanudar las conversaciones para lograr una tregua temporal y abierto a debatir un acuerdo global que pusiera fin a la guerra, según fuentes egipcias y palestinas.

La última ronda de conversaciones indirectas en Qatar terminó en punto muerto a finales de julio. Israel y Hamás se cruzaron reproches por la falta de avances en una propuesta estadounidense para una tregua de 60 días y un acuerdo de liberación de rehenes.

Las diferencias entre las partes parecen seguir siendo significativas en cuestiones clave, como el alcance de la retirada militar israelí y las exigencias de desarme de Hamás.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos dirigidos por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, mataron a 1200 personas y tomaron 251 rehenes, según cifras israelíes. Desde entonces, la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza ha acabado con la vida de más de 61.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)