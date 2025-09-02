Israel intensifica preparativos con miras a una nueva ofensiva sobre Gaza

Israel intensificó el martes sus preparativos militares al reincorporar a miles de reservistas con miras a la nueva ofensiva anunciada sobre Ciudad de Gaza, tras casi dos años de guerra contra el movimiento palestino Hamás.

El ejército israelí se prepara a nivel logístico "para operaciones de combate a gran escala y para la movilización masiva de reservistas", indicó un comunicado militar.

Según varios medios israelíes, los reservistas de una primera ola de 40.000 llamados están acudiendo a sus unidades.

"Las tropas siguen una serie de entrenamientos de combate tanto en entorno urbano como en terreno abierto para mejorar su preparación para las misiones venideras", agregó el ejército, que ha seguido bombardeando desde el aire la Franja de Gaza.

Según la Defensa Civil del territorio -organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás desde que el movimiento islamista tomó el poder en Gaza en 2007-, 56 personas murieron el martes en los ataques aéreos israelíes.

El ejército israelí dijo estar recabando información al tiempo que recordó que le era muy difícil reunir datos sin conocer la hora y las coordenadas precisas de los hechos reportados.

Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y a las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de manera independiente los balances ni la información de las diferentes partes.

Pero imágenes grabadas por una periodista de AFP en Tel el Hawa, barrio del sur de la ciudad de Gaza, muestran a rescatistas de la Media Luna Roja sacando de entre los escombros el cuerpo sin vida de una niña.

Vecinos muertos o heridos

"Nos despertamos con bombardeos y encontramos a la mayoría de nuestros vecinos muertos o heridos", precisó Sanaa al Dreimli, una vecina.

Pese a la creciente presión, tanto del extranjero como de la población israelí, para poner fin a la guerra que provocó un desastre humanitario en la Franja de Gaza, el gobierno israelí ordenó al ejército lanzar una nueva ofensiva sobre la ciudad de Gaza, con el objetivo de aniquilar a Hamás y recuperar a los rehenes que permanecen detenidos en el pequeño territorio costero asediado.

El ejército afirmó el 27 de agosto que la evacuación de Ciudad de Gaza era "inevitable" en vistas de esta ofensiva.

La ONU estima que alrededor de un millón de personas viven en la urbe y sus alrededores, donde se declaró el estado de hambruna.

Al aprobar a finales de agosto los planes militares para la conquista de Gaza, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó la movilización de unos 60.000 reservistas.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel provocó la muerte de 1200 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas, 47 siguen retenidas en Gaza, pero entre ellas 25 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

La campaña de represalias israelí causó más de 63.000 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás.

El ministerio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, no precisa el número de combatientes muertos.

bur-crb/mj/ila/mab/mb