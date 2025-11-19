Israel intensifica sus ataques en el sur de Líbano y dice que su objetivo es Hezbolá

BEIRUT, 19 nov (Reuters) - El ejército israelí intensificó el miércoles sus ataques aéreos en el sur de Líbano, matando al menos a una persona, en el marco de una campaña de bombardeos casi diarios que, dice, está diseñada para bloquear la reactivación militar de Hezbolá, respaldada por Irán, en la zona fronteriza.

Israel acusa a Hezbolá de estar intentando rearmarse desde el alto el fuego en su guerra el año pasado, respaldado por Estados Unidos. El grupo afirma que ha acatado las exigencias de poner fin a su presencia militar en la región fronteriza cercana a Israel y de que el ejército libanés se despliegue allí.

El miércoles, los residentes huyeron después de que Israel emitió advertencias en las redes sociales identificando edificios que planeaba atacar en cuatro pueblos del sur, diciendo que estaba atacando infraestructuras militares de Hezbolá.

Los ataques contra las aldeas -Deir Kifa, Chehour, Aainata y Tayr Filsay- lanzaron densas columnas de humo al aire.

A primera hora del día, una persona murió en un ataque israelí en el pueblo meridional de Al-Tiri, informó el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí indicó que se trataba de un miembro del grupo que trabajaba para "restablecer la posición de Hezbolá en la zona".

El martes, Israel llevó a cabo uno de sus ataques más letales en Líbano desde la guerra del año pasado con Hezbolá, matando a 13 personas en un campo de refugiados palestinos cerca de la ciudad meridional de Sidón, según informó el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí dijo que había atacado un complejo del campo de refugiados de Ain al-Hilweh usado por el grupo militante palestino Hamás para llevar a cabo ataques contra Israel.

Hamás dijo que la afirmación de Israel era "pura invención" y que no había instalaciones militares en los campos de refugiados.

Un funcionario de Hamás indicó a Reuters el miércoles que entre los muertos no había ningún miembro del grupo. (Reporte de Elwely Elwelly y Laila Bassam; escrito por Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)