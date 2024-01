Israel intensificó este miércoles sus bombardeos en el sur de la Franja de Gaza, devastada por su guerra con Hamás, donde se espera la entrega de medicinas para los rehenes israelíes a cambio de ayuda humanitaria para los gazatíes, en el marco de un nuevo acuerdo.

Un corresponsal de la AFP informó de una serie de ataques aéreos nocturnos en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, y testigos indicaron bombardeos cerca del hospital Nasser, donde Israel afirma que se esconden responsables del movimiento palestino Hamás.

Hamás indicó que al menos 81 personas murieron durante la noche en la Franja de Gaza, donde la situación es "catastrófica" según la ONU, en pleno invierno.

"Mi hija no puede dormir, siempre me dice que tiene frío. Miren cómo duermen en el suelo, no tengo nada para taparlos", explica Hanine Aduane, desplazada por los combates en Rafah, en la frontera con Egipto.

La guerra se desencadenó por un ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, que dejó unos 1.140 muertos del lado israelí, la mayoría de ellos civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes.

Unas 250 personas fueron tomadas como rehenes y 132 permanecen en Gaza, de las cuales 27 habrían muerto, según las autoridades israelíes. Un centenar fueron liberados durante una tregua en noviembre.

En represalia al ataque del 7 de octubre, Israel prometió aniquilar a Hamás, que gobierna desde 2007 en Gaza, donde hasta ahora han muerto 24.448 personas, la gran mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el último balance del Ministerio de Salud del movimiento islamista.

- Medicinas a cambio de ayuda -

El martes, Catar anunció que la mediación conjunta con Francia permitió alcanzar un acuerdo "entre Israel y Hamás para entregar medicinas (...) para los rehenes israelíes a cambio del envío de un cargamento de ayuda humanitaria para los civiles de la Franja de Gaza".

El Comité Internacional de la Cruz Roja celebró el acuerdo, afirmando que era "un momento de alivio muy necesario".

Una fuente de seguridad egipcia afirmó el miércoles por la mañana que un avión catarí llegó a El Arish, en Egipto, "cargado de medicinas".

En Nir Oz, un kibutz cercano a Gaza, el colectivo de familiares de rehenes "Bring them home now" ("Tráiganlos a casa ahora") organizó una fiesta de primer cumpleaños simbólica para el rehén más joven, Kfir Bibas.

Hamás anunció en noviembre su muerte pero las autoridades israelíes no lo confirmaron.

En Tel Aviv, manifestantes israelíes antiguerra se enfrentaron el martes por la noche a la policía en una protesta contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y el conflicto en Gaza.

"Si continúa la ocupación (...) los niños que crecen hoy en Gaza serán a los que nos enfrentaremos en unos años", declaró Chava Lerman, una manifestante.

- Siete muertos en Cisjordania -

La violencia desatada el 7 de octubre también se extendió a Cisjordania ocupada, donde siete personas murieron en ataques israelíes el miércoles, según los servicios de emergencia y el ejército.

Según la Media Luna Roja Palestina, un ataque israelí mató a cuatro personas en el campo de refugiados de Tulkarem por la mañana.

En un ataque distinto cerca del campo de refugiados de Balata, al este de la ciudad de Naplusa, la agencia oficial de noticias palestina Wafa informó de la muerte de tres hombres.

El ejército israelí indicó que Ahmed Abdullah Abu Shalal, descrito como el jefe de una "célula terrorista", fue asesinado, evitando así un "atentado terrorista" que estaba planeando.

Otra de las zonas de tensión es el mar Rojo. El ejército estadounidense bombardeó el martes un emplazamiento en Yemen desde el que los rebeldes hutíes, que multiplicaron sus ataque contra barcos que consideran vinculados con Israel, se disponían a lanzar cuatro misiles.

bur-cn/vl/hgs/zm