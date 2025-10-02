Israel intercepta 13 barcos de la Global Sumud Flotilla cerca de Gaza

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado en la madrugada de este jueves las "interceptaciones israelíes ilegales" de trece de sus barcos, mientras otra treintena de ellas continúa navegando a 46 millas náuticas de la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del enclave.

"30 barcos navegan aún con fuerza en su ruta a Gaza, a sólo 46 millas náuticas, a pesar de las incesantes agresiones de la Marina de la ocupación israelí", ha publicado en su cuenta de Instagram, donde ha cifrado en trece las embarcaciones interceptadas: 'Adara', 'Alma', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' y 'Sirius', este último en el que ha viajado la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Entre los 200 tripulantes a bordo de estos trece barcos se encuentran 30 españoles, según ha informado el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshekla, en un vídeo difundido en la misma plataforma, donde ha llamado a "salir a la calle" por Gaza, mientras centenares de personas se han congregado en Barcelona Atenas, Bruselas, Berlín, Nápoles o Turín, si bien las principales ciudades de países como Túnez y Turquía también han sido escenario de concentraciones en solidaridad con la flotilla.

Previamente, la organización ha anunciado que "las fuerzas navales israelíes han interceptado y abordado ilegalmente el buque 'Aurora' (...) junto con otros barcos en aguas internacionales", al tiempo que ha confirmado el corte de las transmisiones en vivo y de las comunicaciones y denunciado el uso de "cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones".

La flotilla ha alertado de que "el estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmar", tachando la intervención israelí de "ataque ilegal contra humanitarios desarmados" y llamando a los gobiernos e instituciones internacionales a "exigir su seguridad y liberación inmediatas".

Horas antes, ha publicado un vídeo grabado con anterioridad por los activistas en el que, en previsión de ser detenidos y trasladados al puerto de Asdod, han denunciado las acciones del Ejército de Israel.

"Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el 'Sirius', barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados", ha dicho la exalcaldesa.

Además de Colau, entre los españoles que tripulaban los barcos interceptados hasta ahora se encuentra el politólogo y periodista Néstor Prieto, que también ha difundido, a través de su cuenta en la red social X, un vídeo semejante al de la exregidora en previsión de la intervención israelí.

"Os pido que depositéis toda la presión en el Gobierno español para que garantice el respeto a mis derechos y al resto de integrantes de la flotilla", ha señalado.

Por su parte, el portal Descifrando la Guerra, del que Prieto es colaborador, ha denunciado su detención "mientras" informaba desde la GSF, en una "cobertura especial" centrada en el bloqueo israelí del enclave palestino, y ha calificado su arresto de "atentado contra la libertad de prensa". Así las cosas, ha advertido de que la interceptación de la flotilla viola "su derecho a navegar por aguas que no están bajo soberanía israelí" y ha exigido a las autoridades de este país "su inmediata liberación". Por otra parte, ha instado a las autoridades españolas y europeas a "que actúen de manera urgente y firme" en este sentido y para garantizar la seguridad de Néstor y del resto de periodistas y activistas detenidos por las fuerzas israelíes. También ha recordado que España, junto a otros 16 países, advirtió que perseguiría la "rendición de cuentas" en caso de "cualquier" violación del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos de los participantes en la Flotilla. El Ministerio de Exteriores israelí ha defendido a través de X la detención "de forma segura" de varias embarcaciones. "Sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha afirmado la diplomacia israelí, que ha agregado que "Greta (Thunberg) y sus amigos están sanos y salvos". Las múltiples intervenciones del Ejército de Israel se han producido después de que lanzase una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación. "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", ha advertido en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.