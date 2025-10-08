Israel intercepta dos drones lanzados desde Yemen

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles por la noche que ha interceptado dos drones lanzados desde Yemen, sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto por el momento, en el marco de los últimos ataques registrados en la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado dos breves comunicados en los que ha comunicado la interceptación y ha agregado que las sirenas antiaéreas se habían activado por una posible intrusión de una de las aeronaves, pero no ha dado detalles sobre el lugar de la operación o de si se han producido daños.

Los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza, que deja ya más de 67.100 palestinos muertos.