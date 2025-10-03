Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza, según los organizadores

3 oct (Reuters) -

El ejército israelí interceptó el viernes el último barco de una flotilla de ayuda que intentaba llegar a Gaza, informaron los organizadores y la radio del ejército israelí, un día después de detener a la mayoría de las embarcaciones.

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud dijeron que el barco, Marinette, fue interceptado el viernes por la mañana a unas 42,5 millas náuticas de Gaza.

La radio del ejército israelí dijo que la marina había tomado el control del último barco de la flotilla, había detenido a quienes iban a bordo y que el barco estaba siendo conducido al puerto de en Israel. (Información de Alexander Cornwell y Jana Choukeir; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)