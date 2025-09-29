Israel intercepta un misil lanzado por los hutíes desde Yemen

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este lunes que ha interceptado un misil lanzado desde territorio yemení, que le ha llevado a activar las alertas en distintas zonas del país, tras lo que los rebeldes hutíes han reivindicado la autoría del disparo.

"Tras las alertas activadas hace poco en varias zonas del país, se ha interceptado un misil lanzado desde Yemen", ha indicado en un mensaje difundido en su canal de Telegram, en el que ha notificado que "las alertas se han activado de acuerdo con la política establecida".

Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado en la misma plataforma que han identificado un misil lanzado desde el país árabe presumiblemente por los rebeldes hutíes, si bien hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el lanzamiento.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un comunicado que el grupo ha lanzado un misil balístico hipersónico 'Palestina 2' contra "objetivos sensibles" en Tel Aviv, antes de especificar que portaba múltiples cabezas explosivas.

"La operación logró exitosamente sus objetivos, ya que millones de usurpadores sionistas huyeron a los refugios", ha dicho Sari, quien ha dicho que el ataque ha sido llevado a cabo en apoyo a los palestinos y "en respuesta al genocidio" en la Franja de Gaza y a los ataques israelíes contra Yemen.

Asimismo, ha recalcado que también ha lanzado dos drones contra "dos objetivos vitales del enemigo" en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, tal y como ha recogido la agencia yemení de noticias SABA, vinculada a los rebeldes.

"La operación logró exitosamente sus objetivos", ha manifestado, sin más detalles al respecto.

"El Yemen libre e independiente afirma que la única opción para la nación árabe e islámica a la hora de hacer frente a este enemigo, que ataca países árabes e islámicos y comete masacres y un genocidio contra nuestro pueblo en Gaza, es la confrontación, la firmeza y dar el apoyo necesario al oprimido pueblo palestino y su noble y honorable resistencia", ha dicho Sari.

"Seguiremos cumpliendo nuestros deberes a nivel religioso, moral y humanitario hasta que la agresión contra Gaza cese y el cerco sea levantado", ha reiterado el portavoz de operaciones militares de los hutíes.

El Ejército israelí bombardeó el pasado jueves la capital yemení, Saná, dejando un balance de nueve muertos, cuatro de ellos menores de edad, y más de 170 heridos, en respuesta al ataque con un dron de la insurgencia hutí que en la víspera dejó sobre la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, al menos 20 heridos.

Los hutíes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.