Israel investiga imágenes de soldados que dispararon a palestinos que se habían rendido en Cisjordania

El ejército israelí afirmó este jueves que investiga un "incidente" después de que sus tropas fueran filmadas en Yenín, en Cisjordania ocupada, disparando a dos hombres con los brazos en alto, en señal de que se habían rendido.

La Autoridad Palestina informó de la muerte de dos hombres de 26 y 37 años abatidos por tiros israelíes en Yenín y más tarde acusó a las fuerzas israelíes de cometer un "crimen de guerra" y afirmó que se trata de "brutales" ejecuciones sumarias.

El ejército y la policía israelí informaron en un comunicado conjunto que los dos hombres estaban buscados por acusaciones de "actividades terroristas" y fueron obligados a salir de un edificio rodeado tras horas de mantener un "proceso de rendición".

"Después de que salieron, se disparó contra los sospechosos. El incidente está siendo investigado", afirma el comunicado de las fuerzas israelíes.

Las imágenes difundidas por las cadenas de televisión israelíes muestran a las fuerzas israelíes disparando contra dos hombres con las manos en alto, en señal de rendición. La AFP filmó parte del incidente.

