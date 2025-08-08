Israel: Ira del mundo sobre Israel, Berlín frena armas

La primera condena provino contundentemente de las Naciones Unidas, secundada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Trk, y reforzada por el llamamiento de António Guterres a un alto el fuego urgente. La reacción se extendió entonces de Londres a Madrid y Ankara, en un crescendo de preocupación por los civiles atrapados en el conflicto.

El plan del Estado judío "es un error", rugió el primer ministro británico, Keir Starmer, enfatizando que la ofensiva solo provocará "más derramamiento de sangre". Pero fue Berlín quien creó el abismo más profundo, llegando más lejos que nunca, con el cese inmediato de las exportaciones de armas destinadas a la ofensiva israelí en la Franja.

Una señal recibida de inmediato en Bruselas, donde los líderes de la UE, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, instaron a Netanyahu a "reconsiderar" sus medidas. La operación no puede quedar sin consecuencias en las relaciones con Europa, advirtieron los portugueses, lo que aumenta la tensión mientras Washington, que había guardado silencio sobre la incursión terrestre, parece endurecer su postura.

"Estados Unidos no reconocerá un Estado palestino, dada la falta de un gobierno funcional", interrumpió el vicepresidente J.D. Vance durante su reunión presencial con el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, en Kent.

"Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo de Hamás, que debe ser desarmado", pero resulta cada vez más difícil imaginar cómo los planes del gobierno pueden contribuir al logro de sus objetivos, reconoció el canciller alemán, Friedrich Merz, al emitir un memorando que impone la congelación "hasta nuevo aviso" de los suministros militares "potencialmente utilizables en Gaza".

Una clara ruptura —recibida con decepción por Netanyahu— por parte de Alemania, aliado histórico del Estado judío, aún profundamente afectado por el recuerdo del Holocausto, que desde el 7 de octubre de 2023 ha aprobado la exportación de armas a Israel por valor de al menos 485 millones de euros. Sin embargo, ante el agravamiento de la crisis humanitaria en la Franja, la preocupación por el continuo sufrimiento de los gazatíes es profunda, enfatizó Merz, apoyado por sus aliados de la CDU y el SPD, a pesar de las críticas internas de la CSU bávara.

Más allá de las fronteras alemanas, Bélgica convocó al embajador israelí para expresar su total desaprobación de la operación, adoptando una línea dura que también comparte España, a través de su responsable de política exterior, Manuel Albares.

La postura de Turquía no es menos clara, presionando a la comunidad internacional para que detenga a Netanyahu, y China, que, expresando su grave preocupación, ha pedido el cese inmediato de la incursión.

El asunto podría ser debatido próximamente por los embajadores de la UE y, aunque no se descarta en Bruselas, por los ministros de Asuntos Exteriores, que se reunirán a finales de mes.

Las evaluaciones iniciales indican que Israel "no está cumpliendo adecuadamente" sus compromisos en materia de acceso de ayuda a Gaza, reiteró la Comisión Europea, expresando un descontento que hace cada vez más remota la posibilidad, hasta hace poco casi impensable, de una revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Se trata de una discusión delicada en la que también se recurrirá a Italia.

Los planes de Netanyahu —también reiterados firmemente por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien afirmó que "ni las sanciones ni las críticas" detendrán al Estado judío— serán, no obstante, sometidos al escrutinio del Consejo de Seguridad de la ONU mañana mismo.

Y mientras Irán habla de "limpieza étnica y genocidio", el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, denunció el plan israelí como "un crimen en toda regla, violatorio del derecho internacional", destinado a causar "una catástrofe humanitaria sin precedentes", reafirmando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en un Estado soberano con Jerusalén Oriental como capital.

Su último llamamiento se dirigió entonces directamente a Donald Trump, quien hasta el momento ha guardado silencio: "Detengan a Netanyahu y apoyen una solución de paz permanente".

(ANSA).