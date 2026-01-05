Israel: irán no puede reconstruir programa misilístico, Netanyahu

(ANSA-) - TEL AVIV, 05 GEN - Israel "no permitirá que Irán reconstruya su programa de misiles balísticos", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu ante el Parlamento israelí, pocos días después de un mensaje similar del presidente estadounidense Donald Trump.

"Si nos atacan, las consecuencias serán muy graves", añadió el primer ministro, pocos días después de su regreso de un viaje oficial a Estados Unidos y seis meses después de una guerra de 12 días entre Israel e Irán.

El primer ministro israelí añadió que la postura común con Estados Unidos es que Irán no debe tener capacidad de enriquecimiento, que todo el uranio enriquecido iraní debe enviarse al extranjero y que sus instalaciones nucleares deben ser vigiladas cuidadosamente.

"En Israel nos identificamos con la lucha del pueblo iraní", añadió, "y con sus aspiraciones de libertad y justicia".

Netanyahu afirmó que Irán podría haber llegado a "un momento decisivo, en el que el pueblo iraní tome las riendas de su futuro". (ANSA-).