Israel: Israel acelera ofensiva sobre Gaza

Así, el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel marca el último capítulo de la escalada militar israelí en la Franja: el plan para conquistar la ciudad de Gaza.

El ejército israelí inició "acciones preliminares" para ocupar el territorio.

Sus tropas ya tomaron el control de las afueras de la ciudad y continúan avanzando.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que, incluso si Hamás acepta un acuerdo de tregua, Israel seguirá tomando el control del enclave.

"Lo haremos; nunca hubo dudas de que no dejaremos a Hamás allí", declaró antes de visitar la División de Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para aprobar la invasión y aumentar la presión en las negociaciones con Hamás, ordenando "negociaciones inmediatas" para "la liberación de todos los rehenes" y "el fin de la guerra en términos aceptables para Israel".

Los residentes de la ciudad de Gaza describieron los incesantes bombardeos durante toda la noche: "Nuestras casas se estremecieron con nosotros; el sonido de las explosiones, la artillería, los aviones de guerra, las ambulancias y los gritos de socorro nos están matando", declaró uno de ellos.

Las FDI advirtieron a los hospitales y organizaciones humanitarias del norte de la Franja que se prepararan para las evacuaciones de civiles hacia el sur, una posibilidad firmemente rechazada por el Ministerio de Salud del enclave, que declaró que "tal medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica y expondría la vida de los residentes, los pacientes y los heridos a un peligro inminente".

Los llamamientos internacionales para evitar una escalada cayeron en saco roto, incluido el de la primera ministra Giorgia Meloni, quien declaró que el plan de Netnayahu "solo empeorará la ya grave situación humanitaria" en la Franja.

Esa crisis fue confirmada por una investigación del diario The Guardian, que reveló que las FDI son plenamente conscientes de que cinco de cada seis palestinos muertos en Gaza durante la guerra son civiles.

Se trata de números que han sido convenientemente negados por el ejército israelí, que acusa al periódico británico de utilizar datos incorrectos y de carecer de "habilidades militares básicas".

Mientras tanto, la guerra sigue cobrándose víctimas, más de 40 en menos de 24 horas, al igual que la hambruna, que hasta el momento mató a un total de 271 personas —dos en el último día—, incluidos 112 niños.

Frente a esa situación, la comunidad internacional —desde la ONU hasta la Cruz Roja— repite sus llamados a un alto el fuego y a un acuerdo de tregua.

Sin embargo, un alto el fuego sigue siendo una posibilidad remota, ya que Netanyahu, tras días de silencio diplomático, optó por responder con mano dura a la aprobación de Hamás de la última propuesta de tregua, reanudando las negociaciones para la liberación de todos los secuestrados y la rendición de Hamás.

"Esta guerra podría terminar hoy si Hamás depone las armas y libera a los 50 rehenes restantes", es la postura del primer ministro, según la cual el objetivo de su gobierno no es "ocupar Gaza, sino liberarla de la tiranía" de los militantes palestinos.

"Y creo que estamos cerca de lograrlo", añadió.

Mientras, las protestas internacionales siguen en aumento por la decisión de Israel de autorizar nuevos asentamientos en la zona E1 de Cisjordania, una medida que busca eliminar definitivamente cualquier posibilidad de una solución de dos Estados.

Veintiún países, entre ellos Reino Unido, Francia, Australia, Canadá e incluso Italia, firmaron una declaración conjunta que califica la aprobación de los nuevos asentamientos como "inaceptable y violatoria del derecho internacional", exigiendo su "revocación inmediata y en los términos más enérgicos".

Londres, por su parte, convocó a la embajadora de Israel para presentarle la protesta formal del Reino Unido ante las últimas decisiones del Estado judío.

(ANSA).