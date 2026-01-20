Israel: Israel demolió la sede de la Unrwa en Jerusalén oriental

Fuerzas israelíes "irrumpieron" en el lugar poco después de las 07:00 y obligaron a retirarse a los guardias de seguridad.

El sitio ya no está ocupado por la Unrwa desde que Israel prohibió sus actividades hace un año, al acusar a la agencia de mantener vínculos con Hamas.

Israel considera que esa prohibición también se aplica a Jerusalén Este, la parte de la ciudad que ocupa desde 1967 y que posteriormente anexó, en violación del derecho internacional según la ONU.

La maquinaria pesada demolió los edificios del complejo, sobre el cual ondeaba una bandera israelí, en presencia de responsables políticos del país.

"Se trata de un ataque sin precedentes contra la Unrwa y sus instalaciones; constituye una grave violación del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas", denunció el portavoz de la agencia, James Fowler.

Para el vocero, "esto debería servirnos como una señal de alarma: lo que hoy le ocurre a la Unrwa puede suceder mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática", advirtió.

El director de la Unrwa en Cisjordania ocupada —de la que depende Jerusalén Este—, Roland Friedrich, señaló una "probable intención" israelí de "apoderarse de los terrenos para construir asentamientos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel defendió la operación como una "aplicación de la legislación israelí vigente relativa a la 'Unrwa-Hamás'". Las autoridades israelíes acusan a empleados de la agencia de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

La ONU anunció en agosto de 2024 el despido de nueve de sus empleados en Gaza, al indicar que podrían haber estado implicados, aunque precisó que su comisión de investigación no pudo verificar la información utilizada por Israel para sustentar sus acusaciones.

El complejo "no goza de ninguna inmunidad y su incautación por parte de las autoridades israelíes se realizó conforme al derecho israelí e internacional", sostuvo también la diplomacia israelí, afirmando que el predio "pertenecía al Estado de Israel".

Fowler replicó que se trata de "una instalación de las Naciones Unidas, por lo tanto inviolable en virtud de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de la ONU, que todos los Estados miembros están obligados a respetar".

Según explicó, la Unrwa alquila su sede en Jerusalén Este a Jordania desde 1952 mediante un contrato ininterrumpido.

La Autoridad Palestina condenó la acción israelí y advirtió sobre "una escalada deliberada en el marco de un ataque sistemático" contra la Unrwa y "un intento de socavar el sistema internacional de protección de los refugiados palestinos".

Jordania denunció una "violación flagrante del derecho internacional", mientras que Arabia Saudita expresó su "respaldo a la Unrwa en su misión humanitaria" en favor de los palestinos.

El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, también criticó en la red social X un nuevo intento de las "autoridades israelíes de borrar la identidad de los refugiados palestinos".

Creada en 1949, la Unrwa administra centros de salud y escuelas para los refugiados palestinos en los Territorios Palestinos, así como en Líbano, Siria y Jordania.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, visitó el lugar para celebrar "un día histórico, muy importante para la gobernanza en Jerusalén".

"Durante años, quienes apoyaban el terrorismo estaban aquí, y hoy han sido expulsados, esto es lo que le ocurrirá a cualquiera que apoye el terrorismo", añadió esta figura de la extrema derecha en un comunicado difundido en Telegram.

A comienzos de diciembre, la Unrwa ya había denunciado la incautación de bienes en el mismo sitio por parte de las autoridades israelíes. Tras el inicio de la guerra en Gaza, Israel declaró personas non gratas al secretario general de la ONU, António Guterres, y al propio Lazzarini. (ANSA).