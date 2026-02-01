Israel: Israel prohíbe a MSF entrar en Gaza, afirmando que "no coopera"

MSF deberá abandonar el territorio antes del 28 de febrero.

El anuncio fue realizado por el ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, y dejó poco margen de maniobra para la ONG, que anteriormente había sido acusada de tener empleados con presuntos vínculos con los movimientos islamistas palestinos, Hamás y Yihad Islámica, acusaciones que MSF negó firmemente.

En respuesta, la organización internacional declaró: "Este es un pretexto para obstaculizar la asistencia humanitaria. Las autoridades israelíes están obligando a las organizaciones humanitarias a elegir entre exponer a su personal a riesgos o interrumpir la atención médica esencial para quienes más lo necesitan".

Esta no es la primera vez que Israel impone restricciones a las organizaciones humanitarias en la zona. En diciembre, las autoridades anunciaron que 37 ONG no podrían operar en Gaza a partir del 1 de marzo.

Además, una directiva de marzo de 2025 establece controles estrictos sobre el personal palestino que trabaja en organizaciones internacionales.

Simultáneamente, continúa la ofensiva diplomática y administrativa contra la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, acusada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, de colusión con Hamás.

Israel sostiene que algunos empleados de la UNRWA participaron en el ataque sin precedentes llevado a cabo por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, lo cual desencadenó la actual guerra en Gaza y cuya represalia israelí ya causó el fallecimiento de más de 71.660 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Mientras tanto, las autoridades israelíes anunciaron la reapertura del paso de Rafah, entre Egipto y Gaza, para entrada y salida a partir de mañana. Hoy se llevaron a cabo preparativos técnicos para su apertura, que por el momento permitirá únicamente el paso peatonal de palestinos bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la misión europea EUBAM.

Esta decisión podría ofrecer un alivio a la población palestina, que ha sufrido no solo por la guerra, sino también por las severas condiciones climáticas que han afectado a los desplazados, muchos de los cuales se refugian en tiendas improvisadas.

Aproximadamente 20.000 enfermos y heridos, según el ministerio de Gaza, requieren atención médica fuera de la Franja.

Sin embargo, Hazem Qasim, portavoz de Hamás, afirmó que el paso debería haberse abierto al inicio de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza: "Nuestra población tiene el derecho a entrar y salir libremente; este derecho está garantizado por todas las leyes internacionales".

También enfatizó que "cualquier obstáculo o condición impuesta por Israel a los viajeros hacia y desde Gaza se considerará una violación del acuerdo de alto el fuego".

Los líderes de Egipto y Jordania reiteraron su rechazo a cualquier tentativa de desplazar a los palestinos.

Durante una reunión en El Cairo, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey jordano Abdullah II reafirmaron la "firme posición" de sus países en rechazar cualquier intento de desalojar a los palestinos de su tierra. (ANSA).