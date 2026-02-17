Israel: Italia adhiere a la condena de la ONU por Cisjordania

En el texto, presentado por el embajador palestino en nombre del "Grupo Árabe", se "condenan enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a expandir la presencia ilegal de Israel en Cisjordania".

Se trata de "decisiones contrarias a las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional" que "deben ser revocadas de inmediato", sostiene.

Las declaraciones —informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional— fueron respaldadas, entre otros, por la amplia mayoría de los países europeos, por la Unión Europea y por otros Estados afines como Canadá y Japón.

Los otros países europeos que adhirieron a la declaración son Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, España, Grecia y Finlandia, precisó la cancillería italiana.

El gobierno italiano subrayó que la adhesión de Italia a la iniciativa palestina confirma su compromiso con el derecho internacional y con la condena de cualquier medida que pueda comprometer la solución de dos Estados.

En el documento de condena a Israel se señala además que "reafirmamos nuestro rechazo a todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica, las características y el estatus de los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Este.

Tales medidas violan el derecho internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contradicen el Plan Global y comprometen la perspectiva de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto".

Asimismo, el texto reafirma "nuestro compromiso, expresado en la Declaración de Nueva York, de adoptar medidas concretas, en conformidad con el derecho internacional y en línea con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

También se basa en la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, para contribuir a la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y para contrarrestar la política ilegal de asentamientos en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, así como las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión".

Finalmente, el documento sostiene que "una paz justa y duradera, basada en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en los términos de referencia de Madrid —incluido el principio de tierra por paz— y en la Iniciativa de Paz Árabe, que ponga fin a la ocupación israelí iniciada en 1967 y concrete la solución de dos Estados, en la que dos Estados democráticos, una Palestina independiente y soberana e Israel, vivan uno junto al otro en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas sobre la base de las líneas de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, sigue siendo la única vía para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región". (ANSA)